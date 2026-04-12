IPL 2026 controversy: फिर मुसीबत में राजस्थान रॉयल्स, मैनेजर के फोन की होगी जांच, लगेगा बैन! सूर्यवंशी पर भी गिरेजी गाज? BCCI ने दिया बयान

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “बीसीसीआई को इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। सबसे पहले मोबाइल फोन जब्त किया जाना चाहिए और उसकी पूरी स्कैनिंग होनी चाहिए। यह एक गंभीर उल्लंघन है। उस समय उनके पास बैठे खिलाड़ियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए। सजा की बात करें तो जुर्माने से लेकर मैच बैन तक की कार्रवाई हो सकती है। मैनेजर फोन रख तो सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर तब जब हर पल कैमरे उनकी नजर में हों।”