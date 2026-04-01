MI vs RCB: मैच से पहले वानखेड़े में आशा भोसले को दी गई श्रद्धांजलि, काला पट्टी बांधकर खेल रहे खिलाड़ी

रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद फैंस ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक मिनट का मौन रखा। मुंबई इंडियंस की टीम महान गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधे हुए है। आशा भोसले, अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक और समर्थक रहीं। क्रिकेट जगत ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर महान गायिका को श्रद्धांजलि दी, जिनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरीली आवाज ने 7 दशकों से भी अधिक समय तक उन्हें सुकून दिया है।