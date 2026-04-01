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MI vs RCB: मैच से पहले वानखेड़े में आशा भोसले को दी गई श्रद्धांजलि, काला पट्टी बांधकर खेल रहे खिलाड़ी

वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद फैंस ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक मिनट का मौन रखा। मुंबई इंडियंस की टीम महान गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधे हुए है।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 12, 2026

IPL 2026

IPL में आशा भोसले को दी गई श्रद्धांजलि (Photo - IPL/X)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 10वां मुकाबला पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच से पहले, महान गायिका आशा भोसले को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। 92 वर्ष की आयु में मशहूर गायिका दुनिया को अलविदा कह गईं।

काला पट्टी बांधकर खेल रहे खिलाड़ी

रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद फैंस ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक मिनट का मौन रखा। मुंबई इंडियंस की टीम महान गायिका के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए काली पट्टी बांधे हुए है। आशा भोसले, अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक और समर्थक रहीं। क्रिकेट जगत ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर महान गायिका को श्रद्धांजलि दी, जिनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरीली आवाज ने 7 दशकों से भी अधिक समय तक उन्हें सुकून दिया है।

RCB ने पहले बल्लेबाजी की

टॉस गंवाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। आरसीबी की पारी में स्टेडियम के साउंड सिस्टम पर मैच के दौरान मिलने वाले ब्रेक (जैसे कि पावर-प्ले के अंत में मिलने वाले लंबे ब्रेक) के समय आशा भोसले के गाए गए कई मशहूर गाने बजाए गए।

भारतीय क्रिकेट जगत ने आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कालजयी आवाज कभी फीकी नहीं पड़ेगी और उनकी धुनें हमेशा गूंजती रहेंगी। गायिका को शनिवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो सका। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।

मुंबई में खेले जा रहे इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस दो बदलावों के साथ मैदान पर उतरी है। मिचेल सेंटनर को अल्लाह गजनफर की जगह मौका दिया गया है, जबकि मयंक मारकंडे को दीपक चाहर के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। वहीं, आरसीबी की टीम जोश हेजलवुड की जगह पर जैकब डफी के साथ मैदान पर उतरी है।

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Published on:

12 Apr 2026 09:47 pm

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