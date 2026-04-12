‘ऐसा लगता है मानो समय ही थम गया,’ आशा भोसले के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, सोश्ल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

अपने जमाने की सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में शुमार आशा भोसले ने साल 1943 की मराठी फिल्म 'माझा बाल' के लिए प्लेबैक सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके नाम करीब 12 हजार गाने दर्ज हैं। अपने दशकों लंबे करियर के दौरान, उन्होंने शंकर-जयकिशन, आरडी बर्मन, ओपी नैय्यर, इलैयाराजा, बप्पी लाहिड़ी और एआर रहमान जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। आशा भोसले को साल 2020 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला।