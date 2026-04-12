‘ऐसा लगता है मानो समय ही थम गया,’ आशा भोसले के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, सोश्ल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और महान गायिका आशा भोसले (photo - IANS)
Sachin Tendulkar on Asha Bhosle Passes Away: महान गायिका आशा भोसले का रविवार को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके देहांत पर विश्व के महानतम क्रिकेटर्स में शुमार सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने शोक व्यक्त किया है। आशा भोसले को शनिवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सेहत में सुधार नहीं हो सका। महान गायिका का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।
महान गायिका के साथ सचिन तेंदुलकर का गहरा रिश्ता था। 'मास्टर-ब्लास्टर' ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश में बताया कि वह पद्म विभूषण से सम्मानित इस गायिका को उनके गीतों के माध्यम से हमेशा याद रखेंगे।
सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत और दुनियाभर के संगीत प्रेमियों के लिए यह एक बेहद दुखद दिन है। हमारे लिए, आशा ताई परिवार जैसी थीं। आज, हमें जो नुकसान महसूस हो रहा है, उसके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। एक पल के लिए दिल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल, यह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है जो उन्होंने हम सभी को तोहफे में दीं।"
उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है मानो समय ही थम गया हो। फिर भी, अपने अमर गीतों के माध्यम से, वह हमेशा के लिए अमर रहेंगी। धन्यवाद, ताई, हमारे जीवन को अपनेपन, गरिमा और अविस्मरणीय संगीत से भरने के लिए। हम आपको शब्दों से परे याद करेंगे, आशा ताई।"
वहीं, 'रन-मशीन' विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आशा भोसले जी। आपकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। ओम शांति।"
अपने जमाने की सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में शुमार आशा भोसले ने साल 1943 की मराठी फिल्म 'माझा बाल' के लिए प्लेबैक सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके नाम करीब 12 हजार गाने दर्ज हैं। अपने दशकों लंबे करियर के दौरान, उन्होंने शंकर-जयकिशन, आरडी बर्मन, ओपी नैय्यर, इलैयाराजा, बप्पी लाहिड़ी और एआर रहमान जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया। आशा भोसले को साल 2020 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग