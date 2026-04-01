IPL 2026: LSG के खिलाफ अर्धशतक लगाकर शुभमन गिल ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का ये बड़ा रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने 40 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली और गुजरात टाइटंस की जीत में अहम भूमिका निभाई। गिल ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 25वां रन बनाने के साथ ही इस खास मुकाम को हासिल किया। गिल ने आईपीएल में 4 हजार रन 26 साल 216 दिन की उम्र में पूरे किए। उन्होंने विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ा। कोहली ने इस लीग मे यह उपलब्धि 27 साल 195 दिन की उम्र में हासिल की थी।