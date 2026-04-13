धोनी के बाद रोहित-विराट भी होंगे IPL से बाहर? MI के खिलाफ फील्डिंग करने नहीं आए कोहली, इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट

मैच के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा की चोट को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया। गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी चोट के कारण आईपीएल 2026 में अब तक कोई मैच नहीं खेल पाए हैं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चोट के चलते लीग से बाहर हो जाते हैं, तो यह क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा झटका होगा।