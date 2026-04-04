IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद अबतक नहीं जीत पाई 100 मुक़ाबले, इन सात टीमों ने आईपीएल में लगाया है ‘जीत का शतक’

Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन खेला जा रहा है। पहले सीजन से अब तक 15 टीमें इस लीग का हिस्सा बन चुकी हैं। सात टीमें पहले सीजन से लीग का हिस्सा हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2013 में पहली बार आईपीएल में कदम रखा था। पांच टीम डेक्कन चार्जर्स, कोच्चि टस्कर्स केरला, पुणे वॉरियर्स इंडिया, गुजरात लॉयन्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट अब इस लीग का हिस्सा नहीं है। इस दौरान कुल 7 टीमों ने 'जीत का शतक' लगाया है। आइए, इनके बारे में जानते हैं।