CSK vs PBKS: IPL के इतिहास में हुआ दूसरी बार – सिर्फ 11 गेंद खेलकर प्रियांश आर्या बने प्लेयर ऑफ द मैच

24 साल के इस बाएं हाथ के ओपनर खिलाड़ी ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया था। इसी का नतीजा था कि उन्हें उनकी बेस प्राइस (30 लाख रुपये) से करीब 13 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। प्रियांश अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और क्रीज पर आते ही तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 43 गेंदों पर 102 रन (10 छक्के) जड़कर सबका ध्यान खींचा। प्रियांश दिन में दो सेशन कड़ी प्रैक्टिस करते हैं और इसी का नतीजा आज मैदान पर दिख रहा है कि पंजाब ने चेन्नई के मैदान पर 8 गेंद रहते ही जीत हासिल की।