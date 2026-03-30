30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अगर चल गए पंजाब किंग्स के ये 5 खिलाड़ी, तो गुजरात टाइटंस को झेलनी पड़ सकती है करारी हार

PBKS vs GT: आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 30, 2026

Punjab Kings

पंजाब किंग्स (फोटो- IANS)

PBKS vs GT, IPL 2026 Match 4: आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार को खेला जाना है। पंजाब ने पिछले सीजन फाइनल तक का सफर तय किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इस सीजन भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी। आइए आपको पंजाब के उन 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, जो इस मुकाबले में गुजरात के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं।

प्रियांश आर्या

प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2025 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। प्रियांश पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। प्रियांश ने पिछले सीजन खेले 17 मुकाबलों में 179 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 475 रन बनाए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए थे। प्रियांश अगर लय में नजर आए, तो गुजरात के गेंदबाजी अटैक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।

श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए पिछला सीजन बतौर बल्लेबाज लाजवाब रहा था। अय्यर ने 17 मुकाबलों में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 604 रन बनाए थे। श्रेयस को नंबर तीन की पोजीशन रास आई थी। अय्यर पारी को बुनने के साथ-साथ तेजी से रन भी बटोर सकते हैं। यही कारण है कि वह गुजरात के लिए इस मुकाबले में सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं।

मार्को यानसेन

दक्षिण अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसेन गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात टाइटंस के लिहाज से बुरी खबर यह है कि यानसेन की हालिया फॉर्म काफी अच्छी चल रही है। हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में यानसेन ने सिर्फ 6 मुकाबलों में 11 विकेट निकाले थे। वहीं, यानसेन अंत के ओवरों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं।

युजवेंद्र चहल

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी घूमती गेंदों से गुजरात के बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा ले सकते हैं। चहल के लिए पिछला सीजन अच्छा रहा था और उन्होंने 14 मुकाबलों में कुल 16 विकेट निकाले थे। खास बात यह है कि चहल अहम समय पर विकेट निकालने का हुनर बखूबी जानते हैं। इसके साथ ही वह अंतिम ओवरों में गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे।

अर्शदीप सिंह

गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह गुजरात के टॉप ऑर्डर को बिखेरने का दमखम रखते हैं। अर्शदीप की हवा में लहराती गेंदें और बेहतरीन यॉर्कर गुजरात के बल्लेबाजों को खासा परेशान कर सकती हैं। आईपीएल 2025 में अर्शदीप ने 17 मुकाबलों में 21 विकेट निकाले थे।

ये भी पढ़ें

PBKS vs GT: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस में से किसका पलड़ा भारी? जानें हेड टू हेड आंकड़े
क्रिकेट
pbks vs gt ipl 2026 punjab kings team

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

30 Mar 2026 05:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर चल गए पंजाब किंग्स के ये 5 खिलाड़ी, तो गुजरात टाइटंस को झेलनी पड़ सकती है करारी हार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

अब तक 5 खिलाड़ी खेल पाए हैं 250 से ज्यादा IPL मैच, एक ले चुका है सभी फॉर्मेट से संन्यास

Virat Kohli ipl 2026
क्रिकेट

रियान-जडेजा नहीं थे राजस्थान रॉयल्स की पहली पसंद! संगकारा ने बताया आखिर क्यों चुना पराग को कप्तान?

SEO Keywords: Riyan Parag RR Captain, Kumar Sangakkara on Riyan Parag, Ravindra Jadeja Rajasthan Royals, Sandeep Sharma Captaincy, RR vs CSK IPL 2026, IPL 2026 News Hindi. ipl , riyan parag and ravindra jadeja , rr vs csk rr matches in jaipur
क्रिकेट

IPL 2026 में रोहित शर्मा की वजह से दूसरी टीमों की बढ़ी टेंशन, टीम इंडिया के पूर्व कोच ने दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma
क्रिकेट

विस्फोटक बल्लेबाजों और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स से सजी श्रेयस और शुभमन की टीमें होंगी आमने-सामने, देखें संभावित 11

ipl 2026 , gt vs pbks , pbks vs gt playing 11
क्रिकेट

CSK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने बताई टीम की सबसे बड़ी कमजोरी, कहा-मुश्किल है प्लेऑफ्स में पहुंचना

Ambati Rayudu, Chennai Super Kings, IPL 2026, CSK bowling attack, MS Dhoni injury, Nathan Ellis, Spencer Johnson, Noor Ahmad, IPL playoffs prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.