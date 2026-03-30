PBKS vs GT: पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस में से किसका पलड़ा भारी? जानें हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से पंजाब किंग्स ने 3 मैच जीते हैं, जबकि तीन मुकाबलों में ही गुजरात को जीत नसीब हुई है। आईपीएल 2025 में इन दोनों टीमों की भिड़ंत एक बार हुई थी, जहां पंजाब ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 11 रनों से हराया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब ने पिछले सीजन फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि, खिताबी मुकाबले में उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।