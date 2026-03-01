पहले मैच से पहले CSK को लगा दूसरा झटका, धोनी के बाद ये तूफानी बल्लेबाज हुआ चोटिल

सीएसके को आईपीएल 2026 में अब तक कई खिलाड़ियों की इंजरी का सामना करना पड़ा है। तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए। पूर्व कप्तान एमएस धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण सीजन के पहले दो सप्ताह के दौरान होने वाले मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। एलिस की जगह टीम में शामिल किए स्पेंसर जॉनसन भी इंजरी से उबर रहे हैं। वह टीम के साथ 21-23 अप्रैल के आस-पास जुड़ेंगे।