युवराज सिंह का खुलासा, विराट कोहली और रवि शास्त्री पर निकाला गुस्सा, धोनी ने बताई थी कड़वी सच्चाई!

युवराज सिंह ने एक पॉडकास्ट में बताया कि जब वह टीम से अंदर-बाहर हो रहे थे, तब किसी ने उनसे सीधे बात नहीं की। युवी ने कहा, 'मुझे धोनी से पता चला था कि अब मेरा टीम में चयन नहीं किया जाएगा। उस समय धोनी कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्थिति को भांप लिया था। माही ने मुझे फोन किया और साफ कहा कि सिलेक्शन कमेटी अब तुम्हारी तरफ नहीं देख रही है और तुम उनकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो।' युवी ने आगे कहा कि धोनी की उस बात ने उन्हें एक सही नजरिया दिया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि जो स्पष्टता कोच और कप्तान को देनी चाहिए थी, वह धोनी ने दी।