GT vs RR: शुभमन गिल नहीं यह खिलाड़ी करेगा गुजरात की कप्तानी, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी

इस मैच में गुजरात के नियमित कप्तान शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं। बैक स्पैस्म के चलते गिल को इस मैच में रेस्ट दिया गया है। उनकी जगह राशिद खान गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। टॉस के दौरान पराग ने कहा, "हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। हमें अलग-अलग परिस्थितियों को समझना होगा और उनके हिसाब से खुद को ढालना होगा। उम्मीद है कि हम 210 के आस-पास एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे और बाद में उसे डिफेंड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम ऐसी हो जो हर तरह की परिस्थितियों में खेल सके। टीम में दो बदलाव किए गए हैं। बृजेश की जगह तुषार देशपांडे और बिश्नोई की जगह शुभम दुबे टीम में आए हैं।"