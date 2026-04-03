Sameer Rizvi Struggle Story: 6 साल की उम्र में ‘अंडा बॉल’ पर छक्का लगाने से लेकर, दिल्ली कैपिटल्स को IPL मैच जितने तक, आसान नहीं था समीर रिजवी का सफर

ऑलराउंडर बनने का सपना लेकर तनकीब खुद बारागांव गांव से मेरठ शहर आए थे। लेकिन जब तक वो शहर पहुंचे, वक्त निकल चुका था। फिर उन्होंने अपने भांजे समीर में वो संभावना देखी जो उनकी अपनी किस्मत में नहीं लिखी थी। तनकीब ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "उसकी फील्डिंग देखकर मैं हैरान था। छह साल की उम्र में उसे बॉल का इतना अच्छा अंदाजा था। मारने का हौसला भी था। चमड़े की गेंद नहीं खेलते थे, क्योंकि वो छोटा था, लेकिन अंडा बॉल पर उसका टाइमिंग कमाल का था।" हालांकि यह दांव आसान नहीं था। समीर के पिता हसीन प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, वे डरते थे कि बेटा भी मामू की तरह क्रिकेट में उलझकर रह जाएगा।