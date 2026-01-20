भारत के खिलाफ T20I सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम बड़ा बदलाव, इस खतरनाक युवा ऑलराउंडर की हुई एंट्री

Kristian Clarke added to New Zealand squad: आईसीसी T20 वर्ल्‍ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड की टीम खिलाडि़यों की चोटों से जूझ रही है। इस वजह से भारत के खिलाफ 21 जनवरी से शुरू होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए युवा ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को शामिल किया है। क्लार्क ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्‍हें नागपुर में खेले जाने वाले पहले टी20 में खेलने का मौका भी मिल सकता है, क्‍योंकि तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और अनुभवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल दोनों चोटों से जूझ रहे हैं।