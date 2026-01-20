20 जनवरी 2026,

मंगलवार

क्रिकेट

U19 World Cup 2026 Scenario: भारत के बाद इन तीनों टीमों ने भी किया सुपर-6 के लिए क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान का गणित

U19 World Cup 2026 Scenario: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप चरण के आधे से ज्‍यादा मुकाबले हो चुके हैं। अब सुपर-6 राउंड के लिए टीमों के बीच दिलचस्‍प जंग देखने को मिलेगी। भारत के बाद इंग्‍लैंड अफगानिस्‍तान और श्रीलंका ने अपने-अपने ग्रुप से अगले चरण के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। जबकि पाकिस्‍तान, न्‍यूजीलैंड [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 20, 2026

U19 World Cup 2026 Scenario

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)

U19 World Cup 2026 Scenario: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप चरण के आधे से ज्‍यादा मुकाबले हो चुके हैं। अब सुपर-6 राउंड के लिए टीमों के बीच दिलचस्‍प जंग देखने को मिलेगी। भारत के बाद इंग्‍लैंड अफगानिस्‍तान और श्रीलंका ने अपने-अपने ग्रुप से अगले चरण के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। जबकि पाकिस्‍तान, न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें अभी तक संघर्ष कर रही हैं। आइये जानते हैं सभी ग्रुप के मौजूदा समीकरण क्‍या हैं?

ग्रुप-ए

ग्रुप-ए की बात करें श्रीलंका की टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर चार अंक के साथ सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई किया है। जबकि ऑस्‍ट्रेलिया एक जीत के साथ दो अंक लेकर दूसरे पायदान पर है तो आयरलैंड अपने दो मैच हारकर बगैर किसी अंक के तीसरे तो जापान की टीम एक मैच हारकर चौथे स्‍थान पर है। यहां से ऑस्‍ट्रेलिया एक मैच जीतते ही सुपर-6 में जगह बना लेगी, जबकि आयरलैंड और जापान में से कोई एक क्‍वालीफाई कर पाएगा।

ग्रुप-बी

ग्रुप बी के समीकरण देखें तो भारत पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर चुका है। इस ग्रुप में अब क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर काबिज न्‍यूजीलैंड, यूएसए और बांग्‍लादेश के बीच कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है। न्‍यूजीलैंड और यूएसए एक-एक मैच जीतते ही क्‍वालीफाई कर जाएंगे, जबकि बांग्‍लादेश को अपने दोनों मैच जीतने होंगे।

ग्रुप-सी

ग्रुप-सी में इंग्‍लैंड की टीम शीर्ष पर रहते हुए सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई कर चुकी है तो पाकिस्‍तान एक हार और एक जीत के साथ दूसरे पायदान पर है, उसे यहां से क्‍वालीफाई करने के लिए अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा। अगर वह जिम्‍बाब्‍वे से हार जाती है तो उसे स्‍कॉटलैंड के इंग्‍लैंड से हारने की दुआ करनी होगी।

ग्रुप-डी

ग्रुप-डी में अफगानिस्‍तान की टीम ने टॉप पर रहते हुए सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के सुपर-6 में क्‍वालीफाई करने के ज्‍यादा चांस हैं। जबकि अपने दोनों मैच हार चुकी है तंजानिया बाहर हो सकती है।

सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई करेंगी 12 टीमें

बता दें कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्‍ड कप 2026 में सुपर सिक्‍स के दो ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप एडी है, जिसमें ए और डी ग्रुप की शीर्ष तीन-तीन टीम सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई करेंगी। इसी तरह दूसरा ग्रुप बीसी का होगा, जिसमें बी और सी ग्रुप से टॉप तीन-तीन टीम सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई करेंगी। सुपर-6 राउंड के दोनों ग्रुप से टॉप पर रहने वाली दो-दो टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।

