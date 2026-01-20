U19 World Cup 2026 Scenario: भारत के बाद इन तीनों टीमों ने भी किया सुपर-6 के लिए क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान का गणित

ग्रुप-ए की बात करें श्रीलंका की टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर चार अंक के साथ सुपर-6 के लिए क्‍वालीफाई किया है। जबकि ऑस्‍ट्रेलिया एक जीत के साथ दो अंक लेकर दूसरे पायदान पर है तो आयरलैंड अपने दो मैच हारकर बगैर किसी अंक के तीसरे तो जापान की टीम एक मैच हारकर चौथे स्‍थान पर है। यहां से ऑस्‍ट्रेलिया एक मैच जीतते ही सुपर-6 में जगह बना लेगी, जबकि आयरलैंड और जापान में से कोई एक क्‍वालीफाई कर पाएगा।