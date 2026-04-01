PBKS vs SRH: मैच में हुई छक्कों की बरसात, बना एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड

इससे पहले, साल 2018 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले के पावरप्ले में दोनों टीमों ने मिलकर 158 रन बनाए थे। वहीं, आईपीएल में इससे पहले यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच साल 2024 में खेले गए मैच में बना था, जहां दोनों टीमों ने मिलकर पावरप्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 155 रन बनाए थे। इस मुकाबले के पावरप्ले में बनाए गए 93 रन पंजाब किंग्स का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए भी पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने एक विकेट खोकर शुरुआती छह ओवरों में 93 रन बनाए थे।