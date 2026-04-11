PBKS vs SRH: पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, इस विस्फोटक बल्लेबाज को किया बाहर, देखें प्लेइंग 11

टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह दिन का मैच है। हम यह जानना चाहते हैं कि विकेट कैसा रहेगा और इसका सही अंदाजा भी लगाना चाहते हैं। पिछले कुछ मैचों में भी हमने यही किया है और अच्छा कर रहे हैं। हम मौसम पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आपको बस फ्लो के साथ चलना होगा। मुझे निजी तौर पर लगता है कि हमें किसी भी समय किसी भी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस एक-दूसरे को सपोर्ट करें, टीम के सभी युवाओं को सपोर्ट करें। आप उन्हें जितना ज्यादा बताएंगे, उनके लिए यह उतनी ही दिक्कत होगी। बेहतर है कि वे अपना खेल खेलें। हम उसी टीम को लेकर जा रहे हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए नेहाल की जगह प्रियांश आएगा।"