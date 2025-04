सिडनी टेस्ट से पहले कोच गंभीर और सलेक्टर अगरकर से लड़ गए थे रोहित शर्मा, इस वजह से नहीं खेला था मैच

सिडनी टेस्ट से पहले कोच गंभीर और सलेक्टर अगरकर से लड़ गए थे रोहित शर्मा, इस वजह से नहीं खेला था मैच

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट में रोहित शर्मा ने खुलासा किया है कि इस साल जनवरी में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के दौरान सिडनी टेस्ट से बाहर रहने के फैसले को लेकर उनकी गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ बहस हुई थी।

भारत•Apr 17, 2025 / 01:36 pm• Siddharth Rai

Rohit Sharma last 10 test innings

Rohit Sharma on dropping himself for Sydney Test: बार्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) 2024-25 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के चलते टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला गया था, जिसमें टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे।

खराब फॉर्म के कारण बाहर हुए रोहित शर्मा पूरी सीरीज में रोहित शर्मा फॉर्म से जूझते नजर आए। आखिरी टेस्ट में उनकी जगह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को मौका मिला, जबकि टीम की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने संभाली। रोहित को अंतिम टेस्ट से ड्रॉप किए जाने के बाद मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे जल्द ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा हाल ही में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क के साथ एक पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सिडनी टेस्ट से बाहर रहने के फैसले को लेकर उनकी गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ बहस हुई थी। बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट में रोहित ने कहा, “सिडनी टेस्ट के दौरान मैं अपने प्रति ईमानदार रहना चाहता था। मैं गेंद को सही तरीके से हिट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद को टीम में जबरदस्ती शामिल नहीं करना चाहता था, खासकर जब हमारे पास दूसरे संघर्ष कर रहे खिलाड़ी भी थे। शुभमन गिल एक शानदार बल्लेबाज हैं और पिछले मैच से बाहर थे, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर मैं अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा हूं, तो कुछ दिन बाद चीजें बदल भी सकती हैं।” चयन को लेकर हुआ विवाद रोहित ने आगे कहा, “मैंने कोच और चयनकर्ता से इस बारे में बात की। उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी मिली-जुली थी—वो इसे स्वीकार भी कर रहे थे और नहीं भी। टीम की नीतियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, जो कभी सफल होते हैं और कभी नहीं। हर फैसला सही साबित हो, यह जरूरी नहीं।” टीम को प्राथमिकता देने की सोच रोहित ने कप्तान के रूप में अपनी सोच साझा करते हुए कहा:, “जब से मैंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी संभाली है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी खिलाड़ी भी टीम को प्राथमिकता दें। स्कोर और व्यक्तिगत उपलब्धियों की चिंता करने के बजाय टीम के लिए जो सही हो, वो करें। यह जरूरी है क्योंकि हम एक टीम खेल खेलते हैं।” खराब फॉर्म से गुजरा रोहित का सीजन रोहित शर्मा का 2024-25 सीजन व्यक्तिगत रूप से बेहद खराब रहा। उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 164 रन बनाए, और उनका औसत महज 10.83 रहा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के अलावा वे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी फॉर्म में नहीं दिखे।