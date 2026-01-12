12 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई, इंस्टाग्राम पर शेयर की ये रोमांटिक तस्वीर

शिखर धवन ने आज इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "एक जैसी मुस्कान से लेकर एक जैसे सपने। हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और हर शुभकामना के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है।"

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 12, 2026

शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई (photo - shikhar dhawan/ Instagram)

Shikhar Dhawan engaged: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई करने की घोषणा की। धवन के फॉलोअर्स ने इस खबर का गर्मजोशी से स्वागत किया है, कई लोगों ने खुशी जताई और कहा कि इस साल कपल की शादी को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं।

शिखर धवन ने आज इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "एक जैसी मुस्कान से लेकर एक जैसे सपने। हमारी सगाई के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और हर शुभकामना के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है।"

शिखर धवन और सोफी शाइन लंबे समय से साथ हैं

शिखर धवन को पहली बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सोफी शाइन के साथ देखा गया था, जिसके बाद यह जोड़ी चर्चा में आ गई। इसके कुछ समय बाद धवन ने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी। तब से सोफी अक्सर धवन के सोशल मीडिया पोस्ट्स में नजर आने लगीं और दोनों की तस्वीरें फैंस के बीच खूब पसंद की जाने लगीं।

35 साल की सोफी शाइन आयरिश नागरिक हैं और नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में प्रोडक्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं। वह फिलहाल अबू धाबी में रहती हैं। 40 साल के धवन ने एक दशक से अधिक के शानदार करियर के बाद 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। भारतीय टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए।

