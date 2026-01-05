श्रेयस अय्यर अचानक बने टीम के कप्तान, दो महीने बाद वनडे में होने जा रही वापसी, यह स्टार खिलाड़ी बाहर हुआ

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया था, उनका चयन कुछ शर्तों के साथ किया गया है। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय बीसीसीआई ने कहा था कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस का आकलन ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में किया जाएगा और फिट पाए जाने पर ही वह वनडे टीम से जुड़ेंगे। क्रिकबज़ की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पूरी तरह फिट होने की संभावना काफी मजबूत है। पहला वनडे 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा।