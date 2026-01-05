5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर अचानक बने टीम के कप्तान, दो महीने बाद वनडे में होने जा रही वापसी, यह स्टार खिलाड़ी बाहर हुआ

शार्दुल चोट के चलते इस घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह श्रेयस अय्यर को मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 05, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर (Photo source: IANS)

Shreyas Iyer Captain, Vijay Hazare Troph 2025-26: दायें हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की करीब दो महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी होने जा रही है। वह विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के अगले राउंड में 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेशा के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे। उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह शार्दुल ठाकुर की जगह टीम की कमान संभालेंगे।

शार्दुल चोट के चलते बाहर

शार्दुल चोट के चलते इस घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सोमवार को एक बयान में कहा, "एमसीए को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रेयस अय्यर को विजय हज़ारे ट्रॉफी के शेष लीग मुकाबलों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।"

टीम इंडिया में भी हो सकती है वापसी

हालांकि, लीग चरण के बाद भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी जारी रहेगी या नहीं, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी के लिए मिलने वाली फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। अय्यर को 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

फिटनेस का आकलन होने के बाद टीम से जुड़ेंगे

जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया था, उनका चयन कुछ शर्तों के साथ किया गया है। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय बीसीसीआई ने कहा था कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस का आकलन ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में किया जाएगा और फिट पाए जाने पर ही वह वनडे टीम से जुड़ेंगे। क्रिकबज़ की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पूरी तरह फिट होने की संभावना काफी मजबूत है। पहला वनडे 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा।

नॉकआउट मुकाबलों में बदलेगा कप्तान

अगर श्रेयस अय्यर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए फिटनेस की हरी झंडी मिल जाती है, तो एमसीए को विजय हज़ारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों के लिए एक नया कप्तान नियुक्त करना होगा। नॉकआउट मुकाबले 12 जनवरी से से खेले जाएंगे।

एमसीए सचिव उन्मेश खानविलकर ने कहा, “हम स्थिति साफ होने के बाद फैसला लेंगे। फिलहाल श्रेयस शेष दो लीग मैचों में टीम की कप्तानी करेंगे।” श्रेयस अय्यर पिछले तीन महीनों से क्रिकेट से दूर थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में कैच लेने की कोशिश के दौरान गिरने से उन्हें तिल्ली में चोट लग गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी करानी पड़ी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vijay Hazare Trophy 2025-2026

Updated on:

05 Jan 2026 03:31 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस अय्यर अचानक बने टीम के कप्तान, दो महीने बाद वनडे में होने जा रही वापसी, यह स्टार खिलाड़ी बाहर हुआ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टेस्ट में खराब हालत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने की ये खास मांग, क्या BCCI लेगा एक्शन?

Shubman Gill
क्रिकेट

बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने से क्या BCCI की कमाई को लगेगा झटका? पड़ोसियों ने IPL ब्रॉडकॉस्टिंग पर भी लगाया बैन

BCCI
क्रिकेट

AUS vs ENG day 2 Highlights: ट्रेविस हेड का पलट वार, इंग्लैंड 384 रन पर ऑलआउट, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 2 विकेट पर 166 रन

क्रिकेट

गर्दन पर रखा हाथ और फिर… सिडनी टेस्ट में भिड़े लाबुशेन और स्टोक्स, इंग्लिश कप्तान ने ऐसे लिया बदला, देखें VIDEO

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी आज सीरीज जीतने के लिए मचाएंगे तबाही! भारत में यहां देख सकेंगे बिलकुल फ्री

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.