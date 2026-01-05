श्रेयस अय्यर अचानक बने टीम के कप्तान, दो महीने बाद वनडे में होने जा रही वापसी, यह स्टार खिलाड़ी बाहर हुआ

श्रेयस अय्यर (Photo source: IANS)
Shreyas Iyer Captain, Vijay Hazare Troph 2025-26: दायें हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की करीब दो महीने के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी होने जा रही है। वह विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 के अगले राउंड में 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेशा के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे। उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वह शार्दुल ठाकुर की जगह टीम की कमान संभालेंगे।
शार्दुल चोट के चलते इस घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सोमवार को एक बयान में कहा, "एमसीए को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रेयस अय्यर को विजय हज़ारे ट्रॉफी के शेष लीग मुकाबलों के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।"
हालांकि, लीग चरण के बाद भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी जारी रहेगी या नहीं, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी के लिए मिलने वाली फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। अय्यर को 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।
जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया था, उनका चयन कुछ शर्तों के साथ किया गया है। हाल ही में वनडे टीम की घोषणा करते समय बीसीसीआई ने कहा था कि श्रेयस अय्यर की फिटनेस का आकलन ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में किया जाएगा और फिट पाए जाने पर ही वह वनडे टीम से जुड़ेंगे। क्रिकबज़ की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पूरी तरह फिट होने की संभावना काफी मजबूत है। पहला वनडे 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा।
अगर श्रेयस अय्यर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए फिटनेस की हरी झंडी मिल जाती है, तो एमसीए को विजय हज़ारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों के लिए एक नया कप्तान नियुक्त करना होगा। नॉकआउट मुकाबले 12 जनवरी से से खेले जाएंगे।
एमसीए सचिव उन्मेश खानविलकर ने कहा, “हम स्थिति साफ होने के बाद फैसला लेंगे। फिलहाल श्रेयस शेष दो लीग मैचों में टीम की कप्तानी करेंगे।” श्रेयस अय्यर पिछले तीन महीनों से क्रिकेट से दूर थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में कैच लेने की कोशिश के दौरान गिरने से उन्हें तिल्ली में चोट लग गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी करानी पड़ी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग