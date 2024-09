SL vs NZ, 1st Test at Galle: श्रीलंका 305 पर ऑलआउट, टॉम लॉथम और केन विलियम्सन के अर्धशतक से न्यूजीलैंड का पलटवार

श्रीलंकाई टीम ने दूसरे दिन पहली पारी में 7 विकेट पर 302 रन से आगे खेलने शुरू किया, लेकिन टीम अपने स्कोर में महज 3 रन ही जोड़ सकी।

नई दिल्ली•Sep 19, 2024 / 05:30 pm• satyabrat tripathi

Sri Lanka vs New Zealand, 1st Test at Galle: श्रीलंका की पूरी टीम गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 305 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका ने दूसरे दिन 7 विकेट पर 302 से आगे खेलने शुरू किया, लेकिन टीम अपने स्कोर में महज 3 रन ही जोड़ सकी।

वहीं, टॉम लॉथम और केन विलियम्सन के आकर्षक अर्धशतक से न्यूजीलैंड ने पहली पारी में समाचार लिखे जाने तक 4 विकेट पर 200 रन बना लिए थे। टॉम लॉथम 111 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 70 रन और केन विलियम्सन ने 4 चौकों और एक छक्के संग 55 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रवींद्र ने 39 रन की पारी खेली। क्रीज पर डेरिल मिशेल और टॉम ब्लंडेल मौजूद थे। विलियम ओरूर्क ने झटके 5 विकेट इससे पहले बुधवार को पहली पारी में कामिंदु मेंडिस के शतक और कुशल मेंडिस के अर्धशतक से श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 302 रन बनाए थे। कामिंदु ने 173 गेंद में 11 चौके संग 114 रन की पारी खेली, जबकि कुशल मेंडिस ने 68 गेंद में 7 चौके संग 50 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से पहली पारी में विलियम ओरूर्क ने 5 विकेट चटकाए। एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2 विकेट झटके।