टी20 वर्ल्ड कप में 14 साल से किसी भारतीय ने नहीं लगाया शतक, 2010 में सुरेश रैना ने किया था ये कारनामा

भारत ने पिछले 11 साल से कोई आईसीसी खिताब नहीं जीता है। ऐसे में टीम इस सूखे को खत्म करना चाहेगी। इसी के साथ टीम एक और सूखा खत्म करना चाहेंगे। यह सूखा टी20 वर्ल्ड कप में शतक ठोकने का है। भारत ने पिछले 14 साल से टी20 वर्ल्ड कप में शतक नहीं लगाया है। टीम के लिए इकलौता शतक टी20 वर्ल्ड कप 2010 में आया था। यह कारनामा खब्बू विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना ने किया था।

टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

117 क्रिस गेल, वेस्टइंडीज vs साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग 2007

101 सुरेश रैना, भारत vs साउथ अफ्रीका, ग्रॉस आइलेट 2010

100 महेला जयवर्धने, श्रीलंका vs जिम्बाब्वे, प्रोविडेंस 2010

123 ब्रैंडन मैक्कुलम, न्यूजीलैंड vs बांग्लादेश, पल्लेकेल 2012

116 एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड vs श्रीलंका, चटगांव 2014

111 अहमद शहजाद, पाकिस्तान vs बांग्लादेश, मीरपुर 2014

103 तमीम इकबाल, बांग्लादेश vs ओमान, धर्मशाला 2016

100 क्रिस गेल, वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड, मुंबई 2016

101 जोस बटलर, इंग्लैंड vs श्रीलंका, शारजाह 2021

109 रिली रोसो, साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश, सिडनी 2022

104 ग्लेन फिलिप्स, न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, सिडनी 2022

रैना ने साल 2010 में वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्रॉस आइलेट में 60 गेंदों पर 101 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इसके बाद भारत पांच टी20 वर्ल्ड कप खेल चुका है और इनमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाया है। ऐसे में क्या संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों से लैस यह भारतीय टीम इस सूखे को खत्म कर पाएगी।

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक 11 शतक लगे हैं। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो बार टी20 वर्ल्ड कप में शतक ठोका है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम –

बल्लेबाज – रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव

विकेट कीपर – संजू सैमसन और ऋषभ पंत

ऑलराउंडर – हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल

स्पिनर – कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल

तेज गेंदबाज – अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

रिजर्व खिलाड़ी- शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान