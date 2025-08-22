9 सितंबर को लगेगी खिलाड़ियों की बोली, 6 शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले, लीग कमिश्नर ने किया बड़ा ऐलान

SA20 Venue Details and Auction Date: साउथ अफ्रीका टी20 लीग (SA20) के चौथे सीजन की शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है। इसे साउथ अफ्रीका में बॉक्सिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। टूर्नामेंट के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले के लिए वेन्यू की घोषणा कर दी गई है। केपटाउन का न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड SA20 सीजन-4 के फाइनल की मेजबानी करेगा। वहीं, किंग्समीड, सेंचुरियन और वांडरर्स में प्लेऑफ्स के मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार 6 शहरों में लीग के मुकाबले खेले जाएंगे।
यह पहला मौका है जब एसए20 का प्लेऑफ डरबन में खेला जाएगा। इस फैसले से डरबन के क्रिकेट फैंस को 21 जनवरी को क्वालिफायर 1 के दौरान प्रतियोगिता की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच होने वाले रोमांचक और मनोरंजक मैच को देखने का अवसर मिलेगा। सेंचुरियन 22 जनवरी को एलिमिनेटर, वांडरर्स 23 जनवरी को क्वालिफायर 2 का आयोजन करेगा। साउथ अफ्रीका 20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने पिछले सीजन की तरह ही फैंस की तरफ से शानदार प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद जताई है।
उन्होंने कहा, "एसए20 सीजन 4 बेहद रोमांचक साबित होने वाला है, जो बॉक्सिंग-डे से शुरू होकर छुट्टियों तक चलेगा। डरबन पहली बार प्लेऑफ की मेजबानी करेगा। हमें उम्मीद है कि यह प्रशंसकों को उत्साहित करेगा। प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल तैयार करना और उसे अच्छी तरह से तैयार करना हमारे लिए हमेशा एक दिलचस्प चुनौती होती है। खासकर एक रोमांचक ग्रुप चरण के बाद। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस बार प्लेऑफ में कौन सी टीमें पहुंचेगीं।"
स्मिथ ने कहा, "पिछले तीन सीजन में फैंस हमारी सफलता के केंद्र में रहे हैं। मुझे लगता है कि लीग के ज्यादातर आयोजन छुट्टियों के मौसम में होने के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।" आगामी 9 सितंबर सीजन 4 के लिए नीलामी का आयोजन होना है। इस बार ऑक्मेंशन में सभी 6 फ्रेंचाइजी अपनी टीमों को पहले से और मजबूत करने के लिए बोली लगाएंगी।