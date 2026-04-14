इरफान पठान की ‘वैभव सूर्यवंशी थ्योरी’ हुई सच! प्रफुल्ल हिंगे ने वो कर दिखाया जो बुमराह और हेजलवुड नहीं कर पाए

इरफान पठान का मानना है कि वैभव जानबूझकर सिर्फ बड़े नाम वाले गेंदबाजों को अपना निशाना बनाते हैं। जब वैभव ने मुंबई इंडियंस (MI) के जसप्रीत बुमराह को दो छक्के जड़े थे, तब पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'क्या वैभव जानबूझकर बड़े गेंदबाजों को टारगेट करते हैं? मुझे ऐसा ही लगता है और ये मेरी थ्योरी है।' इसके बाद वैभव ने RCB के जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में 19 रन कूट दिए थे, जिससे पठान का यकीन और पक्का हो गया था।