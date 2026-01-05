फिर आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान, 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट और सात छक्के जड़ते हुए मात्र इतनी गेंद पर ठोक दिया अर्धशतक

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
vaibhav suryavanshi, South Africa U19 vs India U19, 2nd Youth ODI: दक्षिण अफ्रीका और भारतीय अंडर 19 टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा यूथ वनडे मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है।
दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिये गए 246 रनों के लक्ष्य के जवाब में खबर लिखे जाने ताज भारत ने 8 ओवर में एक विकेट खोकर 95 रन बना लिए हैं। सूर्यवंशी 23 गेंद पर 10 छक्के और एक चौके की मदद से 68 रन बनाकर खेल रहे हैं।
इससे पहले किशन सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.3 ओवरों में 245 के स्कोर पर समेट दिया। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जेसन राउल्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाये। जेसन राउल्स ने 113 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के लगाते हुए 114 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली।
भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे एक ओर से जहां दक्षिण अफ्रीका के विकेट गिरते जा रहे थे, जेसन राउल्स एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाते रहे। डेनियल बोसमैन (31), अदनान लगादीन (25), अरमान मनैक (16), कप्तान मुहम्मद बुलबुलिया (14) और जोरिख वान स्कालक्वेक 10 रन बनाकर आउट हुये। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाये। भारत की अंडर-19 टीम के लिए किशन सिंह ने चार विकेट लिये। अमब्रिश को दो विकेट मिले। दीपेश देवेंद्रन, कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
