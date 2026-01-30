5-10 नहीं एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतने करोड़ कमाते हैं विराट कोहली, गायब होने के बाद अकाउंट फिर से हुआ एक्टिवेट

विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट वापस एक्टिव हुआ (सोर्स- एक्स)
Virat Kohli instagram: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो उनकी हर पोस्ट को जमकर लाइक और शेयर करते हैं। बड़े-बड़े ब्रांड कोहली से विज्ञापन कराना चाहते हैं। ऐसे में कोहली ब्रांड एंडोरर्स से भी अच्छी-खासी कमाई करते हैं।
इसी बीच गुरुवार रात कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। सर्च करने पर उनकी प्रोफाइल (@virat.kohli) दिखाई नहीं दे रही है और डायरेक्ट लिंक से भी अकाउंट खुल नहीं पा रहा। इस अकाउंट को सर्च करने पर अब "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दे रहा है।
अकाउंट गायब होने के बाद फैंस कई तरह के कयास लगाने लगे। फैंस का मानना था कि ये पीआर के लिए सोची समझी योजना के तहत उठाया कदम हो सकता है। कुछ फैंस का मानना है कि मानसिक शांति के लिए विराट ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया होगा और जल्द वापस लौट आएंगे।
हालांकि शुक्रवार की सुबह उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कितने करोड़ रुपये लेते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करीब 14 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। उनका बेस रेट लगभग 9 करोड़ रुपये से शुरू होता है, जो ब्रांड, रीच और कैंपेन के हिसाब से बढ़ता चला जाता है।
विराट कोहली फिलहाल इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। उनकी हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी करोड़ों रुपये की वैल्यू रखती है। यही कारण है कि उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होना केवल एक सोशल मीडिया इवेंट नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेस इश्यू के तौर पर देखा जा रहा था। कोहली को करीब 274 मिलियन (27.4 करोड़) से अधिक लोग फॉलो करते हैं।
दुनिया के टॉप इंस्टाग्राम अर्नर्स की लिस्ट में विराट कोहली शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। इस लिस्ट में वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के साथ नजर आते हैं। रोनाल्डो एक पोस्ट के लिए 25 करोड़ रुपये से ज्यादा लेते हैं।
