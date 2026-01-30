5-10 नहीं एक इंस्टाग्राम पोस्ट से इतने करोड़ कमाते हैं विराट कोहली, गायब होने के बाद अकाउंट फिर से हुआ एक्टिवेट

हालांकि शुक्रवार की सुबह उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए कितने करोड़ रुपये लेते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए करीब 14 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। उनका बेस रेट लगभग 9 करोड़ रुपये से शुरू होता है, जो ब्रांड, रीच और कैंपेन के हिसाब से बढ़ता चला जाता है।