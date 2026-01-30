Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम डिएक्टिवेट या सस्पेंड? अचानक गायब हुआ 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट

अकाउंट गायब होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विराट कोहली से जुड़े हैशटैग सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगे। फैंस ने एक्स (पूर्व ट्विटर), रेडिट, इंस्टाग्राम और विभिन्न फैन फोरम्स पर स्क्रीनशॉट्स की झड़ी लगा दी, साथ ही अपनी-अपनी थ्योरीज़ शेयर करने में जुट गए। कुछ का कहना है कि कोहली सोशल मीडिया से वॉलंटरी ब्रेक या डिजिटल डिटॉक्स पर हैं। कुछ उत्साही यूज़र्स ने हैकिंग की संभावना भी जताई, लेकिन ऐसे किसी भी दावे का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत या आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।