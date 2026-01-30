Virat Kohli Instagram: विराट कोहली का इंस्टाग्राम डिएक्टिवेट या सस्पेंड? अचानक गायब हुआ 274 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाला अकाउंट

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli Instagram account deactivated: पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार देर रात अचानक बंद हो गया। सर्च करने पर उनकी प्रोफाइल (@virat.kohli) दिखाई नहीं दे रही है और डायरेक्ट लिंक से भी अकाउंट खुल नहीं पा रहा। इस अकाउंट को सर्च करने पर अब "This page isn't available" का मैसेज दिखाई दे रहा है।
इंस्टाग्राम पर कोहली को करीब 274 मिलियन (27.4 करोड़) से अधिक लोग फॉलो करते हैं। अचानक इसकी अनुपस्थिति ने लाखों प्रशंसकों में हड़कंप मचा दिया है। कई फैंस सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे हैं।
फिलहाल इस घटना पर विराट कोहली, उनकी मैनेजमेंट टीम या इंस्टाग्राम की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि अकाउंट को जानबूझकर डीएक्टिवेट किया गया है, यह किसी तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा है, या प्लेटफॉर्म द्वारा अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि विराट के भाई विकास कोहली का अकाउंट भी इसी तरह गायब दिख रहा है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। वहीं, विराट का एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट अभी पूरी तरह सक्रिय है और वहां से कोई अपडेट नहीं आया है।
अकाउंट गायब होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विराट कोहली से जुड़े हैशटैग सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगे। फैंस ने एक्स (पूर्व ट्विटर), रेडिट, इंस्टाग्राम और विभिन्न फैन फोरम्स पर स्क्रीनशॉट्स की झड़ी लगा दी, साथ ही अपनी-अपनी थ्योरीज़ शेयर करने में जुट गए। कुछ का कहना है कि कोहली सोशल मीडिया से वॉलंटरी ब्रेक या डिजिटल डिटॉक्स पर हैं। कुछ उत्साही यूज़र्स ने हैकिंग की संभावना भी जताई, लेकिन ऐसे किसी भी दावे का समर्थन करने वाला कोई ठोस सबूत या आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
