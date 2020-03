कोरोना को ठेंगा: डैरेन सैमी ने घर में रहकर लगाया 'शतक', बाकी खिलाड़ियों को भी किया चैलेंज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया घर में कैद होने को मजबूर हो गई है। क्या खिलाड़ी, क्या फिल्म स्टार और क्या आम आदमी सभी कोरोना की दहशत की वजह से घरों में कैद हैं। ऐसे में हर कोई घर में किसी ना किसी तरह टाइम पास करने का तरीका ढूंढ रहा है। इस बीच वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर डैरेन सैमी ने भी एक अनोखा चैलेंज लिया है और सभी को दिया भी है।

सैमी ने खेली 107 'रनों की पारी'

दरअसल, डैरेन सैमी ने घर में रहकर एक 'शतक' पूरा किया है। डैरेन सैमी ने अपने ट्वीटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो खास चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं। इस चैलेंज में उन्होंने बैट से गेंद को एक बार में बिना रुके 107 मार हिट किया है साथ ही अन्य क्रिकेटरों को चैलेंज भी किया है कि मेरे रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाए।

No more challenges for me. Going back in my isolation https://t.co/lTWVlqfdJZ