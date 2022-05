बल्लेबाज के आउट होने को ‘डक’ क्यों कहते हैं? क्या इसका बत्तख से कोई संबंध है?

शून्य पर आउट होने के लिए यह डक शब्द कहां से आया -

इसके पीछे एक रोचक कहानी है। क्रिकेट में इस शब्द का इस्तेमाल टेस्ट क्रिकेट की शुरूआत से भी पहले हुआ था। दरअसल 1866 में खेले गए एक क्रिकेट मैच में वेल्स के प्रिन्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अगले दिन अखबार में खबर छपी और उसकी हैडलाइन थी 'Prince Retired to The Royal Pavilion On a Duck’s Egg' बस फिर क्या था इसके बाद जब भी कोई बल्लेबाज शून्य पर आउट होता तो लोग कहते वह डक पर आउट हो गया।