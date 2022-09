बेटी को पीछे छोड़ हर बार क्लास टॉपर बनता था लड़का, मां ने जूस में जहर मिलाकर पिलाया, मासूम की मौत

Puducherry News: केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के कराईक्कल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी बेटी के क्लासमेट को जहर मिलाया हुआ जूस पिला दिया। जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना के पीछे की वजह जान पुलिस के साथ-साथ आस-पास के लोग भी हैरान है।

13 year old Puducherry boy allegedly poisoned by classmate’s mom over first-rank rivalry