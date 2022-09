बिहारः बक्सर में तीन बेटियों की हत्या कर थाने पहुंची महिला, बोलीं- मैंने अपनी बेटियां को मार दिया, ये थी वजह

Mother killed Three Daughters: बिहार के बक्सर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपनी तीन बेटियों की हत्या कर दी। बेटियों की हत्या के बाद वह खुद थाने पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी।

Bihar: Mother killed her Three Daughters in Buxar, Reason is Shocking