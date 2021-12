सहमते, झिझकते एडीजीपी को बताई समस्याएं



श्योपुर पहुंचे एडीजीपी ने लगाया पुलिस दरबार, मौजूद रहे पुलिस अधीक्षक

श्योपुर Published: December 22, 2021 10:45:14 pm

श्योपुर. चंबल रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजेश चावला ने बुधवार को पुलिसकर्मियों की समस्या जानने दरबार लगाया। दरबार में उनको समस्या बताने के लिए पुलिसकर्मी व अधिकारी मौजूद थे। समस्या बताने की जब बारी आई तो पुलिसकर्मियों ने सहमते, झिझकते समस्या रखीं। एडीजीपी ने समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान एडीजीपी व एसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं को गौर से सुना और उन्हें निराकृत करने का विश्वास भी दिलाया। शिकायत कहते समय पुलिस कर्मी बेहद धीमी आवाज में अपनी बात कहते देखे गए।

सुबह पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेने के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चावला ने पुलिस दरबार लगाकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी। पुलिस दरबार में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित अन्य पुलिस अफसर भी उपस्थित थे। महिला पुलिसकर्मी सीमा गौड ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि एक साल की बेटी है, जबकि घर दूर है, इसलिए ड्यूटी करने में दिक्कत आ रही है। सागर जिले में पदस्थी हो जाए तो अच्छा रहे। आरक्षक चालक अरमान खान ने समस्या बताई कि 10 साल की नौकरी होने के बाद भी अभी तक बैसिक कोर्स नहीं हो सका है। एसपी कार्यालय के लिपिकों ने कहा कि जिले में काफी दिनों से मुख्य लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण विभागीय काम में दिक्कत आ रही है। कार्यक्रम का संचालन आरआइ राघवेन्द्र भार्गव और आभार प्रदर्शन डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने किया।

थाने आए चकाचक नजर

अतिरिक्तपुलिस महानिदेशक राजेश चावला के शहर में रहने के दौरान शहर समेत देहात व अन्य थाने चकाचक नजर आए। पुलिस कर्मी भी थाने पर अलर्ट थे।

