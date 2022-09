Bihar News: पिस्तौल की नोंक पर 8 लड़कों ने नाबालिग के साथ किया रेप, वीडियो बनाकर किया वायरल, 5 गिरफ्तार, 3 की तलाश

बिहार में एक नाबालिग लड़की का 8 लड़कों ने गैंगरेप किया और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। अब तक 5 आरोपियों को गिफ्तार किया जा चुका है और बाकी 3 लोगों की तलाश में पुलिस जुटि हुई है।

बिहार के जंदाहा से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिक लड़की का 8 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस गैंगरेप की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप कांड की पूरी पटकथा पहले ही लिखी गई थी जिसके तहत एक लड़का नाबालिग लड़की को पिस्तौल की नोंक पर बाइक से लेकर जंदाहा थाना क्षेत्र के धदुआ गांव पहुंचा था। वहां पहले से ही अन्य लड़के मौजूद थे। इसके बाद पिस्तौल की नोंक पर जबरन नाबालिग लड़की का सभी ने मिलकर ना सिर्फ रेप किया, बल्कि मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया।

8 boys raped minor at pistol point, video went viral again, 5 arrested, Police looking for 3