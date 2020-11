Chhattisgarh : IED विस्फोट में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद, 7 घायल

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ताड़मेटला क्षेत्र में नक्सलियों के एक आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया। घात लगाकर किए गए इस विस्फोट में सीआरपीएफ कोबरा 206 बटालियन के 7 जवान घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात आईईडी विस्फोट में 8 जवान घायल हो गए थे। घटना के तत्काल बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट की मौत हो गई।

#UPDATE Chhattisgarh: Assistant Commandant Nitin Bhalerao, of CoBRA 206 battalion of CRPF, succumbs to his injuries from an IED blast by naxals near Tadmetla area of Sukma district yesterday.



Seven other personnel injured. https://t.co/asaWd3Pb1j