Coal Scam : कोलकाता और आसनसोल में कई स्थानों पर ED की छापेमारी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सियासी घमासान जारी है तो दूसरी तरफ सीबीआई की पूछताछ के बाद कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) ने पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी की ओर से छापेमारी अभी जारी है। पव्रर्तन निदेशालय ने कोयला घोटाला और मवेशियों की तस्करी के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता, आसनसोल और आस-पास के कई स्थानों पर छापे मारे हैं।

West Bengal: Enforcement Directorate conducts raids at various places in South Kolkata, Asansol and adjacent areas in connection with coal scam and cattle smuggling cases.