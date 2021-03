Delhi Encounter : GTB अस्पताल से फरार बदमाश कुलदीप मुठभेड़ में ढेर

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक मुठभेड़ में जीटीबी अस्पताल से फरार बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को रोहिणी सेक्टर-14 में ढेर कर दिया। फरारी के बाद से कुलदीप रोहिणी सेक्टर—14 के तुलसी अपार्टमेंट में छिपा था। जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे गिरफ्तार करने वहां पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के जवानों उसे ढेर कर दिया।

Delhi: Kuldeep Fazza, an accused who fled away from GTB Hospital on March 25, was injured during an exchange of fire with Special Cell team, in a flat (in pic 1) in Sector 14, Rohini. He was rushed to Ambedkar Hospital (in pic 2) where he was declared dead. pic.twitter.com/i5eSGHAUDS