दिल्ली पुलिस ने पकड़ा देश का सबसे बड़ा 'कार चोर', अब तक चुरा चुका है 5000 से भी ज्यादा कारें

दिल्ली पुलिस ने देश के सबसे बड़े कार चोर अनिल चौहान को पकड़ा है। अनिल पर 5000 से कारें चुराने का आरोप हे। उसके खिलाफ कार चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एकट और तस्करी के मामले दर्ज हैं।

दिल्ली पुलिस को आज सबस बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज देश का सबसे बड़ा कार चोर गिरफ्तार किया गया है। इस चोर पर अब तक 5000 से भी ज्यादा कार चुराने का आरोप है। देश के सबसे बड़े कार चोर के नाम से मशहूर अनिल चौहान को सेंट्रल दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाप ने असम से गिरफ्तार किया है। अनिल चौहान 27 साल से अपराध की दुनिया में है। वह चोरी के अलावा हत्या, आर्म्स एक्ट और तस्करी के मामलों में भी शामिल रहा है। इन सभी मामलों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

Delhi's police caught the country's biggest car thief, 5000 cars have been stolen so far