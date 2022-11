आशिक बना कातिलः सलमा से बेइंतहा प्यार करता था रोहित, ब्रेकअप के बाद मार दी 9 गोलियां

दिल्ली के जेजे कॉलोनी में आरोपी आशिक रोहित ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी प्रेमी ने 1-2 नहीं बल्कि 9 गोली मारकर प्रेमिका की हत्या कर दी है।

Delhi's Rohit loved Salma very much, killed 9 bullets as soon as they broke up