NIA की शिकायत पर अमानतुल्ला खान के खिलाफ FIR, काम में बाधा डालने का आरोप

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विवादित और चर्चित विधायक अमानतुल्ला खान ( Amanatullah Khan ) और उनके समर्थकों के खिलाफ गुरुवार को शाहीन बाग थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( NIA ) की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। एनआईए ने आप विधायक पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

A case under relevant sections of IPC registered at Shaheen Bagh Police Station against AAP MLA Amanatullah Khan & some of his supporters on the complaint of NIA for obstructing govt servants today in their line of duty: Delhi Police pic.twitter.com/c7Xqg6xtRQ