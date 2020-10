Gurugram Police  का दावा : निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला के रेप की सूचना गलत

नई दिल्ली। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला से रेप के मामले में स्थानीय पुलिस ने 10 दिनों बाद बड़ा दावा किया है। इस मामले की जांच के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बताया है कि महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हो पाई। इस बात का दावा पुलिस ने महिला के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया है।

Police recorded the statement of the woman after improvement in her health. As per CCTV footage and statements by the woman and hospital staff, it has been confirmed that she was not raped: Gurugram Police https://t.co/zgY6RqXS9M