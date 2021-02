Haryana : करनाल पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 3 की मौत, एक घायल

नई दिल्ली। हरियाणा के करनाल स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। आग लगने की सूचना के तुरंत बाद फायरकर्मी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक तीन लोग इस हादसे की चपेट में आकर दम तोड़ चुके थे।

Haryana: Three persons died, one injured in blast at a cracker factory in Karnal



"We have informed the family members of the deceased. Injured is being treated in the hospital. Investigation is underway," said police (24.02.2021) pic.twitter.com/4dA99CYv9E