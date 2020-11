Jammu-Kashmir : माछिल सेक्टर में एक आतंकी ढेर, एके-47 बरामद

नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के माछिल सेक्टर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने आतंकी के पास से 1 एके-47 राइफल और 2 बैग भी अपने कब्जे में लिए हैं। घटना के बाद इस इलाके में सेना ( Indian Army ) को सतर्क रहने को कहा गया है।

Suspicious movement of unidentified persons detected by patrolling party at Machil Sector (J&K) on intervening night of 7 & 8 Nov. Terrorists trying to infiltrate intercepted; contact established. One terrorist eliminated; 1 AK rifle & 2 bags recovered. Op underway: Indian Army