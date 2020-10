Jammu-Kashmir : बड़गाम सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, पहली बार चीनी ग्रेनेड का हुआ इस्तेमाल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में अज्ञात बाइक सवार आतंकियों ने शुक्रवार को बड़गाम के नामथियाल में ग्रेनेड से हमला बोला। आतंकियों ने सीआरपीएफ की 43 बटालियन के शिविर पर यह हमला बोला है। इस हमले के लिए आतंकियों ने एक चीनी ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि चीनी ग्रेनेड से सीआरपीएफ कैंप पर यह पहला हमला है।

Unidentified bike-borne terrorists lobbed a Chinese grenade on the camp of 43 battalion of CRPF at Namthiyal, Chadoora, Budgam. Grenade exploded near the gate; no loss/injury reported: Central Reserve Police Force