Jharkhand News: गढ़वा में मानवता शर्मसार, नाबालिग लड़की को अगवा कर बनाया बंधक 3 दिनों तक किया रेप

झारखंड के गढ़वा में एक दलित नाबालिग लड़की को किडनैप कर तीन दिनों तक रेप किया गया। घटना के बाद मां-बेटी को मौत के घाट उतार देने की धमकी भी दी गई। डर से पीड़िता और उसकी मां मामले की शिकायत करने पुलिस थाने नहीं जा रहे थे। परिजनों के कहने पर पीड़िता और उसकी मां ने मंझियांव थाने में FIR दर्ज करवाई।

Published: September 20, 2022 11:45:11 am

झारखंड के पिछले कुछ दिनों में रेप के कई मामले सामने आए हैं। अब झारखंड में गढ़वा के बरडीहा इलाके एक गांव से एक दलित नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिक दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ तीन दिनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद उसे डरा धमका कर छोड़ दिया गया। आरोपी दूसरे समुदाय का है। मामले में अबतक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Rape With Minor Tribal Girl In Jharkhand Garhwa Girl Abducted Raped For 3 Days