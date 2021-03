Mumbai : NCB की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स सप्लायर फारूक का बेटा शादाब गिरफ्तार

नई दिल्ली। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। एक साथ कई इलाकों में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने ड्रग्स सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने मुंबई के लोखंडवाला, वर्सोवा और मीरा रोड इलाकों में छापेमारी के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए की दवाएं भी जब्त की है। फिलहाल, एनसीबी के अधिकारी शादाब से पूछताछ कर रहे हैं। शादाबा से एनसीबी अधिकारियों को अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।

Mumbai: NCB arrested Shadab Batata, son of drugs supplier Farooq Batata last night. NCB conducted raids in Lokhandwala, Versova and Mira Road areas during which drugs worth approx Rs 2 crores were seized