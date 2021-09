Mumbai Rape: साकीनाका रेप मामले में पीड़िता की मौत के बाद एसआईटी गठित

मुंबई। Mumbai rape victim died: साकीनाका इलाके में एक महिला से बलात्कार और उसके बाद मौत के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने शनिवार को बताया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से पता चला है कि इस अपराध में केवल एक आरोपी ही शामिल था।

निर्भया केस की तरह बर्बरता वाले इस बलात्कार मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए नागराले ने कहा कि इलाज के दौरान पीड़िता की मौत के बाद आरोपी के खिलाफ 'हत्या के प्रयास' के आरोप को 'हत्या' की धारा में बदल दिया गया है।

उन्होंने कहा, "मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से, पीड़िता की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई और हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को धारा 302 (हत्या) से बदल दिया है। जांच से पता चला है कि इस अपराध में केवल एक व्यक्ति ही शामिल है।"

Police reached the spot within 10 mins. It can't be present at every crime location. They'll reach only after getting info. Police did best of their capability: Mumbai Police Commissioner on being asked that a crime took place when patrolling is expected during festival season pic.twitter.com/sRlAmDhT41