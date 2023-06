Bihar Crime: रील्स बनाती थीं… गाना गाने का था शौक, 12 दिन से दो सगी बहनें लापता, अबतक नहीं मिला कोई सुराग

Submitted by:

पटनाPublished: Jun 23, 2023 11:32:58 am

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल जिले में 12 दिन पहले गायब हुई दो सगी बहनों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने किडनैप होने की आशंका जाताई है।

two sisters missing from bihar since 12 days