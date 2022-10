Oyo होटल में हिडेन कैमरे से रिकॉर्ड करते थे Video, फिर वायरल करने की धमकी दे मांगते थे रुपए, गिरफ्तार

Submitted by:

ओयो होटल में आने वाले कपल्स का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने की धमकी दे ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का आज पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में शामिल चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।

Record Video by Hidden Camera in Oyo Hotels after Blackmail couples