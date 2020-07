NHRC पहुंचा Vikas Dubey Encounter का मामला, Tehseen Poonawalla ने की शिकायत

नई दिल्ली। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ( Tehseen Poonawalla ) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC ) से गैंगस्टर विकास दुबे ( Gangster Vikas Dubey ) को उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट शुक्रवार सुबह एनकाउंटर ( Kanpur Encounter ) में मारे जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने मानवाधिकार आयोग ( NHRC ) से कहा कि दुबे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पूनावाला ने कहा कि मुठभेड़ ने कई संदेह पैदा किए हैं।

I have filled a complaint with the National Human Rights Commission on the alleged #fake_encounter of #vikasDubeyEncounter this #fridaymorning as part of a "script" to protect UP politicians & the Yogi Adityanath ji govt & other UP police officers. #vikasDubeyEncounter pic.twitter.com/d5JlHM4BmC

गैंगस्टर दुबे और उसके साथियों पर तीन जुलाई को बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। पुलिस की ओर से बताया गया है कि जब वह शुक्रवार सुबह दुबे को मध्य प्रदेश से कानपुर ले आ रहे थे तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। अब एनएचआरसी को लिखे पत्र में पूनावाला ने कहा, पुलिस अधिकारियों को विकास दुबे के बारे में बेहद सतर्क रहना चाहिए था।

Dear @mahindr ji , the #MahindraTUV300 that @Mahindra_Auto manufacturers, as per @Uppolice overturned hitting a herd of cows. Sir, are you okay with brand #Mahindra being destroyed? Will you not stand up for your own brand ? Rule of law ? Our Constitution? Our India 🇮🇳 ? https://t.co/M87QzvzmNy