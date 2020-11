West Bengal : दक्षिण दिनाजपुर में 1 ही परिवार के 5 शव बरामद, हत्या की आशंका

नई दिल्ली। रविवार को पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराध से जुड़े इस संदिग्ध मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव उनके आवास से बरामद हुए हैं। अभी तक हत्या के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है।

West Bengal: Bodies of five people of the same family found today at their residence in Dakshin Dinajpur district.



"One body was found hanging & others had head injuries. Prima facie seems to be a case of murder & subsequent suicide. Further probe is on," say Police pic.twitter.com/tmeQbCCcgw